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Çorum'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 79 yaşındaki Fikriye Karaarslan hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Çorum\'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
13.12.2023 - 21:37,
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Çorum'un Osmancık ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 karayolu üzerinde meydana edildi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fikriye Karaarslan'a (79) Osmancık'tan Merzifon istikametine seyir halinde olan M.A yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan talihsiz kadın olay yerine çağrılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan feci kaza bölgede bulunan güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı. Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadının savrulduğu görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmancık, Çorum, Güvenlik, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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