Çorum\'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 karayolu üzerinde meydana edildi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fikriye Karaarslan'a (79) Osmancık'tan Merzifon istikametine seyir halinde olan M.A yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan talihsiz kadın olay yerine çağrılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan feci kaza bölgede bulunan güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı. Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadının savrulduğu görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM