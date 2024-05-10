Çorum'da Piknik Tüpü Patladı: Karı-Koca Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Piknik Tüpü Patladı: Karı-Koca Yaralandı

Çorum\'da Piknik Tüpü Patladı: Karı-Koca Yaralandı

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucunda evde bulunan karı-koca yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Patlamanın etkisiyle apartman dairesinde maddi hasar meydana geldi.

10.05.2024 14:09
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Çorum'da bir apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucunda, evde bulunan karı-koca yaralandı.

Olay Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneş evler 5. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında piknik tüpü patladı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında yaralanan Hacı Ö. ve Melek Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın şiddetiyle apartman dairesinin camları kırıldı, maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Piknik Tüpü Patladı: Karı-Koca Yaralandı - Son Dakika

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