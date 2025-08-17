Çorum\'da Piknikte Trajik Kaza: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Çorum'da ailesiyle piknik yaptığı sırada nefes borusuna yiyecek kaçan 3 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Çatak Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle piknik yapan 3 yaşındaki Yiğit G.'nin nefes borusuna yiyecek parçası kaçtı. Çocuğun nefes almakta zorlandığını gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yiğit'i ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak minik çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.