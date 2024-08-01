Çorum\'da saman yüklü traktör ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

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Çorum'da, saman yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza Çorum- Osmancık karayolu Sarmaşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun D. yönetimindeki 19 ND 505 plakalı otomobil, Gazi G. yönetimindeki 19 ADF 433 plakalı saman yüklü traktör ile çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile araçta sıkışan otomobil sürücüsü Dursun D. Çorum Belediye bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma tarafından kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. - ÇORUM