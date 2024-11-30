Çorum'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı.
Olay, Merkez ilçe Çatak ve Paşa köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonette aniden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kamyoneti sararken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Seyir Halindeki Kamyonet Yanarak Piyasa Harekete Geçti - Son Dakika
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