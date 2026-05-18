Çorum\'da Suçlulara Yönelik Operasyon

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 7'si hükümlü 24 kişi yakalandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan operasyonlarda 7'si firari hükümlü 24 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında, 1 "kasten öldürme", 3 "hırsızlık", 2 "dolandırıcılık" ve 1 "cinsel istismar" suçundan aranan kişilerin de bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kayıp şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında kayıp başvurusu bulunan 1'i kadın 3 kişinin de yeri tespit edildi. - ÇORUM