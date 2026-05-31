Çorum\'da apartmanın tandırlığında çıkan yangın korkuttu

31.05.2026 17:57  Güncelleme: 17:59
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmana ait tandırlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Tandırlık kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Çorum'da bir apartmana ait tandırlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 26. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple tandırlıkta dumanlar yükselmeye başladı. Yoğun dumanı farkeden çevredeki vatadandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında tandırlık kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

