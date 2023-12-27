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Çorum'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs polise teslim oldu - Son Dakika
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Çorum'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs polise teslim oldu

Çorum'da bir apartmanda çıkan tartışmada, Muhammed Kiraz adlı şahıs, arkadaşı Adem Özbudak'ı 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı Kiraz, polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum\'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs polise teslim oldu
27.12.2023 - 14:34,
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Çorum'da tartıştığı arkadaşını 3 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs polise teslim oldu.

Olay, Akkent 4. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir evde Adem Özbudak (37) ile arkadaşı Muhammed Kiraz arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kiraz, üzerinde bulundurduğu bıçak ile Özbudak'ı 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adem Özbudak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Muhammet Kiraz ise polis ekiplerine teslim oldu.

Adem Özbudak'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Akkent, Çorum, Olay, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs polise teslim oldu - Son Dakika


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