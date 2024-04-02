YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Çorum'da Trafik Denetimlerinde 120 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum'da Trafik Denetimlerinde 120 Araç Trafikten Men Edildi

Çorum\'da Trafik Denetimlerinde 120 Araç Trafikten Men Edildi

Çorum'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son bir ayda 120 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 24 bin 632 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere 8 milyon 672 bin 063 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs da yakalandı.

02.04.2024 17:04  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İl Merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükünu temin etmek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde son bir ayda yapılan denetimlerde 120 araç trafikten men edildi, 24 bin 632 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülerine ise 3 bin 146 araç sürücüsüne 8 milyon 672 bin 063 lira cezai işlem uygulandı.

Kentte artan trafik denetimlerinde, muayenesi geçmiş, modifiye edilmiş ve kural ihlali yapan 120 araç trafikten men edildi. 01 Mart - 31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 24 bin 632 araç kontrol edilirken kusurlu bulunan araç sürücüne 8 milyon 632 bin lira para cezası uygulandı.

'Denetimler sürecek'

İl merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek amacıyla trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimler esnasında 104 araç teknik değişiklikten, 46 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten, 175 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 15 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, denetlenen 550 okul servis aracından

11 okul servisine fazla yolcu taşımak vb. ihlallerden, 5 araç sürücüsüne drift atmaktan, 51 araç sürücüsüne hatalı parktan işlem yapılırken, 120 araç trafikten men edilmiş, yapılan trafik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanmıştır. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Trafik Denetimlerinde 120 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı
16:30 İstanbul’da 29 kişinin can verdiği yangın yerinden dehşete düşüren görüntüler İstanbul'da 29 kişinin can verdiği yangın yerinden dehşete düşüren görüntüler
15:07 Van’da başkanlık DEM’den AK Parti’ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü Van'da başkanlık DEM'den AK Parti'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı
16:31 Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar Fenerbahçe’de Osayi Samuel ve Ali Koç’a büyük destek Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar! Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Ali Koç'a büyük destek
16:15 TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi
15:41 Manisa’nın yeni başkanından Cengiz Ergün’le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme
15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
15:00 Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu
14:50 Petek Dinçöz’ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu Yeni hali kızını solladı Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
14:43 AK Parti’nin seçimi kaybettiği Sancaktepe’de iftar çadırı neden kapatıldı Belediyeden açıklama var AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var
14:15 Merkez Bankası Başkanı’ndan enflasyon mesajı Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı
13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 17:19:05. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Trafik Denetimlerinde 120 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement