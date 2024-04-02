Çorum'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İl Merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükünu temin etmek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde son bir ayda yapılan denetimlerde 120 araç trafikten men edildi, 24 bin 632 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülerine ise 3 bin 146 araç sürücüsüne 8 milyon 672 bin 063 lira cezai işlem uygulandı.
Kentte artan trafik denetimlerinde, muayenesi geçmiş, modifiye edilmiş ve kural ihlali yapan 120 araç trafikten men edildi. 01 Mart - 31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 24 bin 632 araç kontrol edilirken kusurlu bulunan araç sürücüne 8 milyon 632 bin lira para cezası uygulandı.
'Denetimler sürecek'
İl merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek amacıyla trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimler esnasında 104 araç teknik değişiklikten, 46 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten, 175 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 15 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, denetlenen 550 okul servis aracından
11 okul servisine fazla yolcu taşımak vb. ihlallerden, 5 araç sürücüsüne drift atmaktan, 51 araç sürücüsüne hatalı parktan işlem yapılırken, 120 araç trafikten men edilmiş, yapılan trafik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanmıştır. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Trafik Denetimlerinde 120 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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