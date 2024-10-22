Çorum\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mezbahane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Ferhat U. idaresindeki 34 GBD 489 plakalı Toyota marka otomobil ile Yozgat Caddesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan Fevzi G. yönetimindeki 06 U 7900 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada Tofaş marka otomobilin sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM