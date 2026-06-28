Çorum\'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Bayat Mahallesi Osmancık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefer Gökçe idaresindeki 06 TKN 89 plakalı otomobil ile O.U. yönetimindeki 06 YKD 13 plakalı Citroen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Sefer Gökçe, kurtarılamadı. - ÇORUM