Çorum'da Tüfekli Kavga: 112 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da Tüfekli Kavga: 112 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İki grup arasındaki kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı, otomobil ve iş yerine isabet etti.

18.03.2025 09:11
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Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalar iş yeri ve otomobile isabet etti.

Olay, gece saatlerinde Buharevler Mahallesi Selçuk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslardan biri tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Kurşunlar bir otomobil ve iş yerine isabet etti.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden K.C.'nin Selçuk 25. Sokak'taki ikametinde arama yaptı. Evin müştemilat ve bodrum kısmında bir otomatik av tüfeği ve 112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Tüfekli Kavga: 112 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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