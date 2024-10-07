Çorum'da Uyuşturucu Operasyonlarına Büyük Darbe - Son Dakika
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Çorum'da Uyuşturucu Operasyonlarına Büyük Darbe

Çorum polisi, 2024'ün ilk 9 ayında 192 kişiyi tutuklayarak uyuşturucu tacirlerine darbe indirdi.

07.10.2024 23:56
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Çorum polisinden uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 9 ayda 192 tutuklama

ÇORUM - Çorum'da 2024 yılının ilk 9 ayında polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 192 kişi tutuklandı; kent genelinde ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyle zehir tacirlerine büyük darbe indirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kadeş Meydanı'nda başlatılan denetimler; parklar, umuma açık alanlar ve şüpheli araçlarda yapılan aramalarla devam etti. Denetimlerde, "Zeus" isimli narkotik köpeği de kullanıldı. Ekipler, denetimler sırasında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması sorgulamalarını da büyük bir titizlikle gerçekleştirdi. 2024 yılının ilk 9 ayında yapılan operasyonlarda 192 kişi gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca yıl boyunca yapılan diğer operasyonlarda; 5 kilogram metamfetamin, 4 kilogram 700 gram skunk, 2 kilogram 400 gram sentetik kannabinoid, 1 kilogram 700 gram esrar, 1,4 kilogram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 75 bin tablet sentetik ecza ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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