Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 756 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 756 Hap Ele Geçirildi

Çorum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 756 Hap Ele Geçirildi
20.07.2026 13:50
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Alaca'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 756 sentetik hap ve 2 silah ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 756 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenledi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda A.T.'nin (34) ikametinde ve kullandığı 42 E 1829 plakalı otomobilde detaylı arama gerçekleştirdi. Aramalarda toplam 756 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Öte yandan, adres ve araçta yapılan aramalarda 2 adet silaha da el konuldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Alaca, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 756 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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