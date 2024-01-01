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Çorum'da yabancı uyruklu genç kaldırımda ölü bulundu - Son Dakika
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Çorum'da yabancı uyruklu genç kaldırımda ölü bulundu

Çorum'un Kale Mahallesi'nde, Irak uyruklu 25 yaşındaki Abdullah Gaffar Raad AlAbodi'nin kaldırımda ölü bulunduğu bildirildi. Genç, akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

Çorum\'da yabancı uyruklu genç kaldırımda ölü bulundu
01.01.2024 - 04:38,
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Çorum'da yabancı uyruklu 25 yaşındaki genç kaldırımda ölü bulundu.

Olay, Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Abdullah Gaffar Raad AlAbodi'nin sokak üzerinde kan kustuğunu gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. AlAbodi'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, 25 yaşındaki gencin akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Çorum, Irak, Olaylar, Polisiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da yabancı uyruklu genç kaldırımda ölü bulundu - Son Dakika


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