Çorum'da Yangın Faciası: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da Yangın Faciası: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti

Çorum\'da Yangın Faciası: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti

Psikolojik sorunları olan bir kadın, evini ateşe verdi; anne ve oğlu hayatını kaybetti.

18.11.2024 08:10
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Çorum'un Osmancık ilçesinde psikolojik sorunları bulunan kadın, gece yarısı evini ateşe verdi. Çıkan yangında ağır yaralanan kadın ve oğlu hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.30 sıralarında Çorum'un Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi 9. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan apartmanın 4'üncü katında yaşayan Fatma Makineci (36) ve oğlu Kaan Mert Kaya'nın (14) evinden patlama sesi geldiğini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlunun evine giden ekipler, kapı ve pencereyi kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler Fatma Makineci'nin cesedi ile karşılaştı. Mert Kaan Kaya ise farklı bir odada ağır yaralı olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaan Mert Kaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekipler tarafından evde yapılan incemelerde, Fatma Makineci'nin anne ve babasına ithafen bir intihar mektubu bıraktığı tespit edildi. Hayatını kaybeden Fatma Makineci'nin bir süre önce eşinden boşandığı ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerde ise yangının her yere dökülen jel ve tiner ile çıkartıldığı tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması neticesinde Fatma Makineci'nin cenazesi de evden çıkartılarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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