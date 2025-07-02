Çorum\'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Osmancık ilçesi Başpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Bilgiç'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin büyük çapta hasar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM