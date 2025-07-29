Çorum\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı boş bir arsada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş bahçesindeki kuru otları yakmak istedi. Ancak ateş, rüzgarın etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkarak çevredeki kuru otlara sıçradı ve hızla büyüyerek evlerin çevresini sardı. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen vatandaşlar, durumu hemen Alaca Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını evlere ulaşmadan kontrol altına alıp söndürdü.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM