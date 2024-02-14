Çorum'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda silah ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda silah ve kaçak sigara ele geçirildi

Çorum\'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda silah ve kaçak sigara ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 2 bin 771 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalanırken, toplamda 44 adet silah, 365 adet fişek, 175 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca, 647 araç kontrol edilirken, 3 araç sahibine idari para cezası uygulandı ve umuma açık yerlerde yapılan uygulamalarda birçok işletme kontrol edildi.

14.02.2024 17:28  Güncelleme: 17:34
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7-14 Şubat tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 771 şahsın GBT kontrolü yapıldı. 2 aranan şahsın yakalandığı uygulamalarda, 19 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 17 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 44 adet silah ve 365 adet fişek, 30 adet şarjör, 175 adet sentetik ecza maddesi, 15 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar, 1 gram bonzai maddesi ve 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ile

100 adet barkod ve bin 200 adet makaron kaçak sigara ele geçirildi.

647 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 3 araç sahibine 36 bin 300 lira idari para cezası uygulanırken, 42 adet umuma açık yerde gerçekleştirilen uygulamalarda 15 kahvehane/kıraathane, 11 kafe, 35 çay ocağı, 7 oyun salonu ile 9 otopark kontrol edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda silah ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda silah ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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