Çorum İl Emniyet Müdürlüğü\'nden şok uygulamalar: Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Mart-05 Nisan tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

'Denetimler sürüyor'

Yapılan uygulamalar son bir hafta içerisinde 6 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca ve 8 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 25 adet silah, 10 adet şarjör, 127 adet fişek, 42 adet sentetik ecza maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar maddesi ile 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 27,5 litre kaçak alkol ele geçirildi. - ÇORUM