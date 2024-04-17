Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.
Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Nisan - 17 Nisan tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 722 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 4 tüfek, 6 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 17 adet silah, 8 adet şarjör ve 84 adet fişek, 35 adet sentetik ecza maddesi ile 1 gram metamfetamin maddesi ile 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
İl Merkezinde 44 adet umuma açık yer, 22 kahvehane/kıraathane, 11 kafe, 23 çay ocağı, 4 oyun salonu ve 5 otopark kontrol edildiği uygulamada ayrıca 612 aracın kontrol edilirken, bunlardan 6 araç sahibine 130 bin 173 idari para cezası uygulandı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulamalarla 2 Bin 722 Kişiyi Kontrol Etti - Son Dakika
Burdur-Isparta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta durmak isterken kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü firar etti. Jandarma tarafından yakalanan sürücü tutuklandı.
Bartın Özel İdare Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.
Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay, Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.G isimli şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıyı bölgelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Avrupa ülkelerine illegal yollardan geçiş yapmak için hazırlık yapan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ve bir organizatörü yakaladı.
Gazze Şeridi'ne inşa edilecek liman için giden ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gemi ABD'ye geri dönmek zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Liman inşaatının durumu ise henüz bilinmiyor.
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