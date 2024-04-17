Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulamalarla 2 Bin 722 Kişiyi Kontrol Etti

3.Sayfa

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Nisan - 17 Nisan tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 722 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 4 tüfek, 6 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 17 adet silah, 8 adet şarjör ve 84 adet fişek, 35 adet sentetik ecza maddesi ile 1 gram metamfetamin maddesi ile 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

İl Merkezinde 44 adet umuma açık yer, 22 kahvehane/kıraathane, 11 kafe, 23 çay ocağı, 4 oyun salonu ve 5 otopark kontrol edildiği uygulamada ayrıca 612 aracın kontrol edilirken, bunlardan 6 araç sahibine 130 bin 173 idari para cezası uygulandı. - ÇORUM