Çorum'da Yarıktan Mahsur Kalan İki Yavru Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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Çorum'da Yarıktan Mahsur Kalan İki Yavru Köpek Kurtarıldı

Çorum\'da Yarıktan Mahsur Kalan İki Yavru Köpek Kurtarıldı

Çorum'da toprakta oluşan yarıktan düşen iki yavru köpek, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı. Yavru köpekler, tedavi edilmek üzere sahipsiz hayvanlar bakım merkezine götürüldü.

10.10.2024 11:54  Güncelleme: 12:02
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Çorum'da toprakta oluşan yarıktan düşerek mahsur kalan iki yavru köpek, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışması ile kurtarıldı.

Yaydiğin köyü civarından gelen bir ihbarı değerlendiren Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iki yavru köpeğin toprakta oluşan yarıktan düşerek mahsur kaldığını tespit etti. Yaklaşık 2 metre derinlikte olduğu belirlenen yavru köpekleri kurtarmak için olay yerine kepçe istendi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı 3 saatlik titiz çalışmanın ardından yavru köpekler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Ekipler kurtardıkları köpekleri Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek tedavilerini yaptırdı. Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bu yıl içerisinde 213 hayvan kurtarma çalışması yapıldığı belirtildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Yarıktan Mahsur Kalan İki Yavru Köpek Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Yarıktan Mahsur Kalan İki Yavru Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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