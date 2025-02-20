Çorum'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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Çorum'un Alca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının MASAK raporlarına istinaden Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından 7 adrese yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonu düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalar sonucu, dijital materyallere el konulurken E.Ş., T.G., C,Y., Ş,B. ve S.Y. isimli 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Polis ekipleri şahısların yasa dışı oyunlar çerçevesinde 9 milyon TL gelir elde ettiğini tespit etti. - ÇORUM