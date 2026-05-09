Çorum'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Çorum\'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
09.05.2026 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaca'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, alkollü sürücünün ehliyeti 2 yıl geri alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansırken, alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 34 KER 839 plakalı Fiat marka otomobil ile A.G. yönetimindeki 19 LB 079 plakalı pikapla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, park halinde bulunan 19 AGL 221 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada pikap sürücüsü yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü A.G.'nin 0.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce de hakkında işlem yapıldığı öğrenilen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle geçici olarak el konuldu. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin hızlı şekilde ilerlediği, pikabın arka kısmına çarptıktan sonra park halinde bulunan araca çarptığı görüldü. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
23:12
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı İşte Devler Ligi’ni garantileyen ilk 16 takım
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 01:05:58. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.