Çorum'da zincirleme kazada 8 kişi yaralandı, kamyon sürücüsü gözaltında - Son Dakika
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Çorum'da zincirleme kazada 8 kişi yaralandı, kamyon sürücüsü gözaltında

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Çorum\'da zincirleme kazada 8 kişi yaralandı, kamyon sürücüsü gözaltında
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Çorum\'da zincirleme kazada 8 kişi yaralandı, kamyon sürücüsü gözaltında
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Çorum'da kamyon, otomobil ve iki minibüsün çarpıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından korkuyla kaçan ve yol kenarındaki arazide saklandığı öğrenilen kamyon sürücüsü, jandarma tarafından bulunup gözaltına alındı.

Çorum'da kamyon, otomobil ve iki minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından korkarak kaçtığı arazide saklanan kamyon sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza, Çorum-Merzifon kara yolu Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.Ç. idaresindeki 05 NB 260 plakalı kamyon, Y.A. yönetimindeki 06 UMP 16 plakalı otomobil, H.G. yönetimindeki CJU 233 plakalı minibüs ile M.Ç. idaresindeki 05 M 5116 plakalı özel halk minibüsü çarpıştı. Kazada Y.A, H.G. ve M.Ç. isimli sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.A., M.C., O.C., N.Ö. ve S.A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 8 yaralı, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından korkarak kaçıp yol kenarındaki arazide saklandığı öğrenilen kamyon sürücüsü M.G.Ç., jandarma ekipleri tarafından bulunarak gözaltına alındı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
OtomobilJandarma3. SayfaGüncelÇorumSon Dakika

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