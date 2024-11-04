Çorum'daki Doğal Gaz Patlamasında 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'daki Doğal Gaz Patlamasında 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum\'daki Doğal Gaz Patlamasında 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı. Vali Ali Çalgan, hasar gören 15 bina ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirtildi.

04.11.2024 10:51  Güncelleme: 11:07
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Çorum'da yaşanan doğal gaz patlaması ile ilgili açıklamada bulunan Vali Ali Çalgan, yaralıların hepsinin taburcu edildiğini ve olaydan 15 binanın hasar aldığını belirterek, "Dolayısıyla bu binanın bu güçlendirmeyle ayakta durması zor görülüyor. Yarın bunun kararını vereceğiz" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, doğal gaz patlamasının yaşandığı binada ve sokakta incelemelerde bulundu. 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı patlamadan etkilenen vatandaşlarla sohbet eden Vali Çalgan, yaralarının sarılacağını söyledi. Patlama ile ilgili açıklamada bulunan Vali Çalgan, 5 binada hasar oluştuğunu söyledi.

"15 binada hasar mevcut"

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Çalgan, "Bugün itibari ile sizler de gördünüz. Çok ciddi bir patlama. Büyük hasar var. 15 binada, birçok bağımsız ünitede hasar söz konusu. Bunu tespit etme ile meşgulüz. Bina hasarlarını Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan bir ekip tespit edecek. Binalar içerisindeki esnafımızın zararını da Defterdarlık başkanlığında oluşturulan bir ekip tespit edecek. Bu raporlar elimize geçtikten sonra, bu zararın giderilmesi için gerekeni yapacağız" dedi.

"Büyük ihtimalle ağır hasarlı raporu düzenlenecek"

Binanın durumu ile ilgili de bilgi veren Çalgan, "Büyük ihtimalle ağır hasarlı raporu düzenlenecek. İçerideki göremediğimiz yerlere giden arkadaşlar içeride patlayan kolonlar olduğunu söylediler. Dolayısıyla bu binanın bu güçlendirmeyle ayakta durması zor görülüyor. Yarın bunun kararını vereceğiz" diye konuştu.

Yaralıların durumu ile ilgili de bilgi veren Vali, "Yaralıların tamamı taburcu oldu. Sağlık durumlarında bir sorun yok" şeklinde konuştu.

"Emniyetimizin yaptığı tespitlere göre olay doğal gaz kaynaklı bir patlama"

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Vali Çalgan, "Adli makamlarda yürüyen süreci çok bilmiyoruz ama emniyetimizin yaptığı tespitlere göre olay doğal gaz kaynaklı bir patlama. Başka bir boyutu gözükmüyor. Bu enkazı emniyet tedbirlerini alarak belediyemiz kaldıracak. Allah korusun yıkılma riski var, belli bir alana kadar yaklaşmayı engelleyeceğiz. Tüm tedbirleri almış durumdayız. 15 binanın tamamındaki vatandaşlarımızın tamamı tahliye edildi" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'daki Doğal Gaz Patlamasında 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika

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