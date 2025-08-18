Çorum'daki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Çorum'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Çorum'daki Orman Yangını Kontrol Altında
18.08.2025 21:03
Çorum'un Çalyayla köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çorum'da çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Çalyayla köyü Cıllık mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteri ve vatandaşların desteğiyle yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bölge sakinlerinden Mehmet Topuz, herkesin yangını söndürmek için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, "Köyümüzde orman yangını çıktı. Tüm arkadaşlarımız müdahale etmekte. Kepçeler, itfaiyeler, ormancılar, jandarmaların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sebebini bilmiyoruz ama yangın bir anda büyümüş. Büyük bir alan yandı. İnşallah daha fazla büyümeden yangın kontrol altına alınır. Hem ormanlara hem de insanlara yazık" dedi.

Yangın haberini alınca kürekleriyle müdahale etmek için geldiklerini ifade eden Adnan Katıkçı isimli vatandaş ise, "Biz evde oturuyorduk. Yangın haberi olduğu geldi, biz de hemen koşup geldik. Küreklerle itfaiye ekipleri gelene kadar yangının ilerlemesini engellemeye çalıştık. Şu anda itfaiye ekipleri müdahale ediyor" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Jandarma, İtfaiye

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'daki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
SON DAKİKA: Çorum'daki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
