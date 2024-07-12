Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir bağ evi küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, İskilip ilçesi Karkın köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Gökmen'e ait bağ evinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bağ evini kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Gökmen'e ait bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum İskilip'te bir bağ evi yangında küle döndü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?