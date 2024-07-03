Çorum İskilip\'te Elektrik Telllerinden Çıkan Kıvılcımlar Yangına Neden Oldu

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Çorum'un İskilip ilçesinden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangında tarım arazilerinde bulunan saman balyaları ve ağaçlar kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kazanlı mevkiinde İskilip Cezaevi karşısında elektik tellerinden çıkan kıvılcımlar yangın bölgede bulunan ağaçları tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle yangın bir anda büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye İskilip Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında tarım arazilerinde bulunan çok sayıda saman balyası ve bölgedeki çok sayıda ağaç küle döndü.

Görgü tanıklarından Emre Boy, yangının elektrik tellerinden çıktığını düşündüklerinin belirterek, "Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyerek devam etti. Hemen 112'yi arayarak ihbarda bulunda. Ekipler anında gelerek yangına müdahale etti. Bölgede bulunan cezaevinden de ekiplere su desteği verildi. Yangının ilk çıktığı anda dumanların yükseldiği yere 3-4 arkadaş koşarak gittik. Orda çoban arkadaş vardı. Bölgedeki ağaçların elektrik tellerine temas etmesiyle başladığını söyledi" dedi. - ÇORUM