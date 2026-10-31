Çorum İskilip'te takla atan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı, itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Çorum İskilip'te takla atan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı, itfaiye kurtardı

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Çorum İskilip\'te takla atan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı, itfaiye kurtardı
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Çorum'un İskilip ilçesinde Meydan Mahallesi 25 Mart Caddesi'nde park halindeki araçlara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde park halindeki araçlara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Meydan Mahallesi 25 Mart Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 06 Z 7741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaİtfaiyeİskilipGüncelÇorumSon Dakika

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