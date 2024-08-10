Çorum İskilip\'te traktör devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

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Çorum'un İskilip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde İkikese köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Karaaslan yönetimindeki traktör, Kelleli Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM