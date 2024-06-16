Çorum İskilip'te Traktör Kazası: 1 Yaralı

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Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere, Çomu köyünden Yaskam köyüne giden Kazım Çopatlamaz'a ait 19 FH 274 plakalı traktör Göletcik mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Jandarma, İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından kurtarılan yaralı sürücü ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM