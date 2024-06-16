Çorum İskilip'te Traktör Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Çorum İskilip'te Traktör Kazası: 1 Yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir traktör devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın nedeni olarak traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterildi. Yaralı sürücü İskilip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

16.06.2024 17:30
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Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere, Çomu köyünden Yaskam köyüne giden Kazım Çopatlamaz'a ait 19 FH 274 plakalı traktör Göletcik mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Jandarma, İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından kurtarılan yaralı sürücü ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çorum İskilip'te Traktör Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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