Çorum Osmancık'ta aramada 4 silah bulan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Osmancık ilçesinde silahla tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına yönelik çalışmada bir adreste arama yapıldı. Aramada 5 gram uyuşturucu, 3 tabanca, 1 av tüfeği ve 3 cep telefonu ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde bir adreste yapılan aramalarda, 4 adet silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "silahla tehdit" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında bir adreste arama yapıldı. Aramalarda 5 gram uyuşturucu madde, 3 adet tabanca, 4 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği fişeği ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.
Konuyla ilgili olduğu değerlendirilen şüpheli K.U. ekipler tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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