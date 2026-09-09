Çorum Sungurlu\'da taksi kaldırıma çıktı, sürücü yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kaldırıma çıkarak kaza yapan ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum-Ankara kara yolu Hitit Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S. yönetimindeki 19 T 1075 plakalı ticari taksi, bir tırın sıkıştırması neticesinde kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.