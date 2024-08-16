Çorum'un Alaca ilçesinde anız yangını: 6 bin balya kül oldu - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde anız yangını: 6 bin balya kül oldu

Çorum\'un Alaca ilçesinde anız yangını: 6 bin balya kül oldu

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde çıkan anız yangınında 6 bin balya kül olurken, ekili araziler de zarar gördü. Yangın, Alaca Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

16.08.2024 00:24  Güncelleme: 00:25
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Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan anız yangınında 6 bin balya kül olurken, ekili araziler de zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyü Bağlar mevkiinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Alaca Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip ve iş makinesi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Anız yangınında 3 bin 500 dönüm anız yanarken, yangında 6 bin adet balya, cevizlik ve üzüm bağları zarar gördü. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Alaca ilçesinde anız yangını: 6 bin balya kül oldu - Son Dakika

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