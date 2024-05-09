Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Kastamonu'nun Alaca ilçesi İbrahim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 K 9386 plakalı meyve yüklü tır, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlattı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?