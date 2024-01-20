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Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 1 çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 1 çocuk 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 1 çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü F.S. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi A.S. ve çocukları N.S. yaralandı. Yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum\'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 1 çocuk 3 kişi yaralandı
20.01.2024 - 14:20,
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 1 çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca'nın Ünalan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Zile ilçesinden Alaca istikametine seyir halinde olan F.S. (29) yönetimindeki 42 ALK 982 plakalı otomobil, Ünalan köyü mezarlık mevkiinde virajı alamayarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü F.S. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi A.S. (27) ve çocukları N.S. (7) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 1 çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 1 çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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