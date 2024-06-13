Çorum'un Osmancık ilçesinde fabrika yangını

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Çorum'un Osmancık ilçesinde, bir fabrikanın işçi koğuşunda meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Osmancık ilçesinde öğle saatlerinde bir kiremit fabrikasının işçi koğuşunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Osmancık Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Her hangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadı yangında işçi koğuşunda bulunan eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve gerekli incelemelerin başladığı öğrenildi. - ÇORUM