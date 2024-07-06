Çorum\'un Osmancık ilçesinde ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde ormanlık alandaki yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ve yağışlı havanın da etkisiyle ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kumbaba köyü ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Osmancık Orman Müdürlüğü yangın söndürme ve Osmancık Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ve yağışlı havanın da etkisiyle ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler bölgeden ayrıldı. - ÇORUM