Çorum\'un Osmancık ilçesinde yangın kontrol altına alındı

Çorum'un Osmancık ilçesinde arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay Osmancık ilçesi Ovacıksuyu köyü Kabala Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araziden duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. - ÇORUM