Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Çorum kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet A. idaresindeki 06 GJM 64 plakalı otomobil ile Halil G. yönetimindeki 19 UM 790 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Halil G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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