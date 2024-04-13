Çorum\'un Sungurlu ilçesinde 4 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolu Akpınar Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Burhan K. (23) yönetimindeki 06 CZF 081 plakalı otomobil, Berkan A.(21) yönetimindeki 06 BZ 2501 plakalı otomobil, Mehmet Faruk Y. (36) yönetimindeki 66 ACC 690 plakalı otomobil ve Ali Ö. yönetimindeki 71 AAF 284 plakalı otomobiller birbirine çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada yaralanan 13 kişiden 11'i olay yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, sürücü Mehmet Faruk Y. ve Saime Rüya Y. (12) Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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