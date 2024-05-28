Çorum ve Sinop'ta Organize Suç Örgütü Operasyonu: 39 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Çorum ve Sinop'ta Organize Suç Örgütü Operasyonu: 39 Şüpheli Yakalandı

Çorum ve Sinop\'ta Organize Suç Örgütü Operasyonu: 39 Şüpheli Yakalandı

Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-50' operasyonlarında, Çorum'da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız'ın, Sinop'ta Mustafa Demir'in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı. 27'si tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

28.05.2024 07:55
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Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-50" operasyonlarında; Çorum'da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız'ın, Sinop'ta Mustafa Demir'in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı. 27'si tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum ve Sinop'ta Organize Suç Örgütü Operasyonu: 39 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum ve Sinop'ta Organize Suç Örgütü Operasyonu: 39 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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