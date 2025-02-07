Sinop'un Boyabat ilçesinde otladığı sırada çukura düşen büyükbaş hayvan, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Olay, Boyabat ilçesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otladığı sırada çukura düşen bir inek gece boyunca burada mahsur kaldı. Sabah saatlerinde ineğin çukurda mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar bölgede bulunan bir şantiyeden yardım istedi. Çukurda mahsur kalan inek, şantiyede bulunan kepçe ile kurtarıldı. Yapılan kontrollerin ardından ineğin durumunun iyi olduğu bildirildi. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Çukurda Mahsur Kalan İnek Kurtarıldı - Son Dakika
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