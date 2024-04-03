D-100 kara yolunda zincirleme kaza: 4 yaralı
SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda iki hafif ticari araç ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Köprübaşı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, R.G.B. idaresindeki 11 DB 901 plakalı Opel marka otomobil, N.Ç. idaresindeki 81 EY 151 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ve Ü.Y. idaresindeki 41 AFK 555 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü R.G.B. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.D. ve ticari araç sürücüsü Ü.Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan C.A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Meydana gelen zincirleme kaza sonrasında araçlarda maddi hasar oluşurken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. F.B'nin 8 suç kaydı ve Ş.Ö'nün ise bir suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen taş atarak saldıran gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde otobüs sürücüleri ve yolcularına yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emniyet ekipleri, Hacı Yusuf Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yapanlar suçüstü yakalandı ve uyuşturucu ile suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi ve masaj salonu 90 gün süreyle kapatıldı.
Balıkesir'in Levent Mahallesi'nde bir evde tadilat yapan 30 yaşındaki usta, ev sahibinin değerli hasır burma bileziğini çalarak kuyumcuda sattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan şahıslara 25 bin 620 TL idari para cezası uygulandı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı ve operasyon düzenledi. 4 şahıs gözaltına alındı ve 16 bin 280 TL nakit para ile oyun kağıdı ele geçirildi.
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