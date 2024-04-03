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D-100 kara yolunda zincirleme kaza: 4 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda iki hafif ticari araç ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Köprübaşı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, R.G.B. idaresindeki 11 DB 901 plakalı Opel marka otomobil, N.Ç. idaresindeki 81 EY 151 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ve Ü.Y. idaresindeki 41 AFK 555 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü R.G.B. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.D. ve ticari araç sürücüsü Ü.Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan C.A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Meydana gelen zincirleme kaza sonrasında araçlarda maddi hasar oluşurken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.