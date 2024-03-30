D100'de feci kaza...Tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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D100'de feci kaza...Tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi-Karabük sınırında yer alan D100 karayolunda tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Kazada olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler tarafından yaralılar hastaneye sevk edildi.

30.03.2024 18:57
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D100'de feci kaza...Tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesi- Karabük sınırında yer alan D100 karayolunda tırın otomobilin üzerine devrilmesi neticesinde 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi-Karabük sınırında bulunan D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan bir tır, arızalan otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, olay yerinde güvenlik önlemi alan 2'si polis 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa D100'de feci kaza...Tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D100'de feci kaza...Tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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