D100'de feci kaza...Tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı
ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesi- Karabük sınırında yer alan D100 karayolunda tırın otomobilin üzerine devrilmesi neticesinde 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi-Karabük sınırında bulunan D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan bir tır, arızalan otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, olay yerinde güvenlik önlemi alan 2'si polis 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar hastaneye sevk edildi.
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