Dağ Keçileri Tehlike Saçtı

Sarp kayalıkların usta ismi bu kez tehlike saçtı

ELAZIĞ - Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, yön değiştirirken kaya parçalarının yola düşmesine neden oldu. Vatandaşlar yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında bulunan dağ keçileri görüntülendi.

Sarp kayalıkları tırmanmada usta olan dağ keçileri bu kez tehlike saçtı. Mahallede kayalıklar arasında aniden yön değiştiren dağ keçileri, kaya parçalarının yola düşmesine neden oldu. Yoldan geçen vatandaşlar yaralanmaktan son anda kurtulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.