Dalaman\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dalaman ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda adli makamlara çıkarılan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Dalaman ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilerin üç farklı yerde kazı faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. 5 şüpheli şahıs tarihi eser kazı alanında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Tespiti yapılan 7 şüphelinin ikametlerinde ve kazı alanlarında yapılan çalışmalarda Roma Dönemi ve muhtelif dönemlere ait tarihi eser niteliğinde; 5 adet sikke, heykel, 9 adet obje, 6 adet tarihi eser bilgileri bulunan kitap ve defter, 3 adet alan tarama aleti, dedektör ve aksesuarı ve yer altı görüntüleme kamerası, jeneratör, elektrikli testere, elektrikli Hilti, gaz maskesi, koruyucu gözlük, 2 adet tüfek, 2 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Tarihi Eser Kaçakçılığı ve Kaçak Kazı şüphelisi 7 şüpheli mevcutlu olarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA