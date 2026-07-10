Dalgalara Kapılan Yüzücü Kurtarıldı - Son Dakika
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Dalgalara Kapılan Yüzücü Kurtarıldı

Dalgalara Kapılan Yüzücü Kurtarıldı
10.07.2026 16:29
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Atakum'da denize giren M.Ö., şiddetli dalgalar nedeniyle kurtarılarak güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren bir kişi, şiddetli dalgalar nedeniyle kıyıya dönemeyince ekipler harekete geçti. Deniz polisi tarafından kurtarılan şahıs güvenli şekilde kıyıya çıkarılırken, sahil güvenlik helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi.

Samsun'un Atakum ilçesi Yat Limanı mevkisinde denize giren bir kişi, şiddetli dalgalar nedeniyle kıyıya dönemeyince ekipler alarma geçti. Edinilen bilgiye göre, denize giren yüzücü M.Ö. isimli şahsın yoğun dalga nedeniyle kıyıya çıkamadığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ekipleri sevk edildi. Bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatan ekipler, şahsı bota alarak güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Kurtarma çalışmaları sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter de deniz üzerinde uçuş gerçekleştirerek bölgeyi havadan kontrol etti.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahıs, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından ekipler tarafından güvenli alana alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurtarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dalgalara Kapılan Yüzücü Kurtarıldı - Son Dakika

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