Daltonlar'ın yöneticisi Caner Koçer nasıl öldürüldü? İşte Malaga'daki cinayetin detayları - Son Dakika
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Daltonlar'ın yöneticisi Caner Koçer nasıl öldürüldü? İşte Malaga'daki cinayetin detayları

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Daltonlar\'ın yöneticisi Caner Koçer nasıl öldürüldü? İşte Malaga\'daki cinayetin detayları
04.08.2025 16:08
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Daltonlar\'ın yöneticisi Caner Koçer nasıl öldürüldü? İşte Malaga\'daki cinayetin detayları
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Türkiye'de ''yeni nesil suç örgütleri'' arasında gösterilen Daltonlar grubunun sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'nın Malaga kentinde silahlı saldırıya uğradı. Koçer, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamazken İspanyol basını ise saldırının detaylarını yazdı.

İstanbul Bağcılar'dan kaçtığı bilinen Caner Koçer, dün akşam saatlerinde Malaga'da restoran ve kafelerin bulunduğu kalabalık bir teras alanında silahlı saldırıya uğradı.

EN AZ 6 EL ATEŞ EDİLDİ

Görgü tanıklarına göre iki tetikçi ve bir şoförün yer aldığı saldırıda Koçer'e en az altı el ateş edildi. Ağır yaralanan Koçer, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Daltonlar'ın yöneticisi Caner Koçer nasıl öldürüldü? İşte Malaga'daki cinayetin detayları

YAYA OLARAK KAÇTILAR

İspanyol basınına göre; spor kıyafetli ve yüzleri açık olan saldırganlar, saldırının ardından Pedro Lorca Caddesi boyunca yaya olarak kaçmaya başladı. Ardından Fransa plakalı bir araca binerek bölgeden uzaklaşmaya çalışan zanlılar, çıkış yolu bulamayınca aracı bırakıp tekrar yaya şekilde kaçtı.

Daltonlar'ın yöneticisi Caner Koçer nasıl öldürüldü? İşte Malaga'daki cinayetin detayları

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Yerel polis ekiplerinin hızla müdahalesiyle iki saldırgan kısa sürede yakalandı. Üçüncü şüpheli ise sivil muhafızlar tarafından gözaltına alındı. Tüm şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYADA ÖRGÜT PROPAGANDASI

Caner Koçer'in ölümünün ardından Daltonlar örgütüne sempati duyan bazı sosyal medya kullanıcıları videolu paylaşımlar yaparak örgüt propagandası içerikli içerikler yayınladı. Güvenlik kaynakları, sosyal medya platformlarında paylaşılan bu içeriklere yönelik takip başlatıldığını bildirdi.

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Son Dakika 3.Sayfa Daltonlar'ın yöneticisi Caner Koçer nasıl öldürüldü? İşte Malaga'daki cinayetin detayları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Daltonlar'ın yöneticisi Caner Koçer nasıl öldürüldü? İşte Malaga'daki cinayetin detayları - Son Dakika
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